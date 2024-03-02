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السبت، 02-03-2024 07:18 ص

البنك الدولي يمدد إغلاق مشروع إزالة مركبات الكربون في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة مشروع إزالة مركبات الكربون (الهيدروكلورية فلورية (CFCS) من المواد المستنفدة للأوزون في الأردن، وتمديد إغلاقه حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، بدلا من موعد الإغلاق السابق الذي كان مقررا في نهاية أيلول الماضي.

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وأكد البنك في تقرير تقييم نتائج وتنفيذ المشروع الصادر أن "المشروع الذي تتولى وزارة البيئة مسؤولية تنفيذه، قد أحرز تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما في مكوناته كافة، ويقترب من تحقيق أهدافه الإئتمانية المستهدفة في المشروع.


ويقصد "بالهيدروفلوروكربون" المركبات العضوية التي تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب "بروتوكول مونتريال" وهي غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي، التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون، وفق الأمم المتحدة. 


ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الممول من طرف البنك الدولي في دعم الأردن في جهوده الشاملة، للوفاء بالتزامات "بروتوكول مونتريال" للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، إضافة إلى التخلص نهائيا من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربون (CFCS) في الصناعات التحويلية، إلى جانب تعزيز قدرة الكيانات الحكومية المسؤولة على الاستمرار في التنفيذ الفعال و الامتثال لبروتوكول مونتريال. 


ويشتمل المشروع البالغة كلفته حوالي 3.91 مليون دولار، على 3 مكونات وهي؛ مكون المساعدة الفنية وإدارة السياسة وخطة القطاع، إذ خصص له قرابة 800 ألف دولار، إضافة إلى مكون الاستثمار في خفض استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ورصد له حوالي 2.24 مليون دولار، إلى جانب ذلك مكون التعزيز المؤسسي وخصص له نحو 860 ألف دولار.


وأشار التقرير إلى أنه تم صرف كامل مبلغ تمويل المكون الأول والثالث، وذلك بعد أن تم مراجعة تقديرهما، حيث تم صرف ما مقداره 1.46 مليون دولار، كما تم صرف ما نسبته 69 % من إجمالي التمويل المخصص للبند الثاني والبالغ 2.45 مليون دولار، حيث تم صرف ما مقداره 1.69 مليون دولار.


ولفت التقرير إلى أن الأردن استورد خلال العام الماضي 2023، نحو 286 طنا متريا من مادة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC-22)، أي ما يعادل 15.73 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

 




 

 


 

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