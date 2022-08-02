الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

خيم الحزن، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الشاب سليم الذيابات في مدينة الرمثا بمحافظة إربد.ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب توفي اثر سقوطه عن سطح منزله،يذكر ان سليم الذيابات تخرج من كلية الاعلام في جامعة اليرموك العام الماضي.ونعت أساتذة وطلاب كلية الاعلام في جامعة اليرموك الشاب الذيابات، معبرين عن حزنهم على فقدانه.وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة خلال حياته.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.