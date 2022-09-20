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الثلاثاء، 20-09-2022 03:36 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالبة التمريض تبارك في إربد

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة تبارك الشريفين في منطقة بيت يافا بمحافظة إربد.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن تبارك طالبة تمريض بالسنة الثانية في جامعة آل البيت ، توفيت اثر اصابتها بفشل في وظائف الكبد والكلى.

واضافوا انها انتقلت إلى رحمة الله عن عمر يناهز (19 )عاما، قبل أن يتحقق حلمها بأن تعمل في مجال التمريض وتعالج المرضى

وبعد وفاة تبارك ملاك الرحمة اصيبت العائلة بصدمة كبيرة، وذلك لأن فترة مرضها لم تستمر سوى أسبوع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وفجعت عائلتها بوفاة خالها منذ مدة قصيرة الامر الذي زاد حزن والدتها فقد فقدت ابنتها فلذة كبدها واخيها في نفس الفترة.

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