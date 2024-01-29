الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي
خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمود طلب السويلمين وأسرته بحادث تسرب غاز المدفأة في منزلهم في عمان .
وقال ابن عم المتوفي عدي السويلمين لـ "الوكيل الاخباري" ان محمود متزوج منذ عامين ، ولديه طفل يوسف يبلغ من العمر عام ونصف وزوجته 25 عاماً ويقيم في شفا بدران .
وتابع ان محمود لم يحضر الى الدوام اليوم مما استدعى قلق عائلته وقاموا بالاتصال به دون اجابة ليتبين لاحقا وفاته بتسرب غاز المدفأة وهذا ما أكده تقرير الامن العام .
ونعى أصدقاء وأقارب محمود، مستذكرين طيب أخلاقه ونبل سيرته، معبّرين عن رضاه لوالديه .
وسيتم دفن محمود وعائلته غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مقبرة شفا بدران والعزاء في ديوان العائلة في شفا بدران .
إنا الله وإنا اليه راجعون