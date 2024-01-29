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الإثنين، 29-01-2024 02:15 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

 

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 خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمود طلب السويلمين وأسرته بحادث تسرب غاز المدفأة في منزلهم في عمان .

وقال ابن عم المتوفي عدي السويلمين لـ "الوكيل الاخباري" ان محمود متزوج منذ عامين ، ولديه طفل يوسف يبلغ من العمر عام ونصف وزوجته 25 عاماً ويقيم في شفا بدران  .

وتابع ان محمود لم يحضر الى الدوام اليوم مما استدعى قلق عائلته وقاموا بالاتصال به دون اجابة ليتبين لاحقا وفاته بتسرب غاز المدفأة وهذا ما أكده تقرير الامن العام .

ونعى أصدقاء وأقارب محمود، مستذكرين طيب أخلاقه ونبل سيرته، معبّرين عن  رضاه لوالديه .

وسيتم دفن محمود وعائلته غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مقبرة شفا بدران  والعزاء في ديوان العائلة في  شفا بدران . 

 

إنا الله وإنا اليه راجعون

 




 

 


 

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