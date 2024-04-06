السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

الحرب تدق طبولها.. إيران تستنفر قواتها للرد على إسرائيل

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الفطر

معلومات استخبارية أميركية تكشف شكل وطبيعة رد إيران على إسرائيل

بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

كشف هوية قائد الوحدة 8200 بجيش الاحتلال بثغرة على الإنترنت

مقتل 600 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

دائرة الارصاد: امطار وانقلاب على حالة الطقس يومي الأحد والاثنين - تفاصيل

احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا ومنطقة المتوسط

السبت، 06-04-2024 12:48 ص

تفاعل أهالي الزرقاء مع فقرات البرنامج الثقافي الرمضاني

1712350137296 (1)


الوكيل الإخباري - تواصلت، أمس الجمعة، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، الفعاليات المتنوعة للبرنامج الثقافي الرمضاني، وسط تفاعل الحضور مع الفقرات المتنوعة.

اضافة اعلان


واشتملت فعاليات البرنامج على كرنفالات أطفال قدمتها فرقة خالد البوريني، وعرض مسرحية "الحلم الأردني" للفنانين حسن سبايلة ورانيا إسماعيل، وفقرة إنشاد ديني قدمتها فرقة أنوار الهدى.


كما تضمنت الفعاليات فقرة المسحراتي التي قدمها أحمد نصار، إلى جانب استمرار معرض الكتاب لمنشورات وزارة الثقافة، ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية من المجتمع المحلي وللهيئات الثقافية في المحافظة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1712348082843

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته لليوم الثاني في مركز إربد الثقافي

1712348541032

عجلون: ملتقى الشفا الثقافي يكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

1708690241841

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

GKaFMfvXYAAg7z3

الأميرة غيداء طلال: استقبال المزيد من مرضى السرطان من قطاع غزة

1712344904662

فعاليات ليالي عجلون الرمضانية تلقى حضورا جماهيريا

1712346685232

تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في المفرق

أخبار متعلقة
1711807324468

أمسيات رمضان في عمان تواصل فعالياتها

1711636004476

وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي

620a628fc2fba

"الثقافة" تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس

1711460401870

الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

14-1024x768

أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

1709922120699

شباب الزرقاء تنظم حوارية بعنوان "إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ربع قرن"