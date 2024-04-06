تفاعل أهالي الزرقاء مع فقرات البرنامج الثقافي الرمضاني

الوكيل الإخباري - تواصلت، أمس الجمعة، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، الفعاليات المتنوعة للبرنامج الثقافي الرمضاني، وسط تفاعل الحضور مع الفقرات المتنوعة.

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واشتملت فعاليات البرنامج على كرنفالات أطفال قدمتها فرقة خالد البوريني، وعرض مسرحية "الحلم الأردني" للفنانين حسن سبايلة ورانيا إسماعيل، وفقرة إنشاد ديني قدمتها فرقة أنوار الهدى.



كما تضمنت الفعاليات فقرة المسحراتي التي قدمها أحمد نصار، إلى جانب استمرار معرض الكتاب لمنشورات وزارة الثقافة، ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية من المجتمع المحلي وللهيئات الثقافية في المحافظة.