الحكومة: ارتفاع كبير على أسعار المحروقات عالميا

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر اذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الاول.



حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1174.9 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الاول والذي بلغ 1043.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.6%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1214.8 دولار للطن مقابل 1075.4دولار المسجل في الاسبوع الاول وبنسبة ارتفاع بلغت 13%، وارتفع سعر الديزل من 998.1 دولار للطن الى 1147.1دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 14.9%، وارتفع سعر الكاز من 1018.7 دولار للطن الى 1172 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 15%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 579.5 دولار للطن الى 676.6 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 16.8%.



بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 913.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 769.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 127.5 دولار للبرميل مقابل 117.6دولار المسجل في الاسبوع الاول.

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