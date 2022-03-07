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الإثنين، 07-03-2022 02:32 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واكاديمية العالم للمياه الهولندية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع المستشارين في أكاديمية العالم للمياه ومركزها مملكة هولندا جيرارد فان هوولينجن، وبرام أوومس، دور الأكاديمية في تنفيذ المشاريع المشتركة بين الجامعة و الأكاديمية و معهد دلفت الهولندي.

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وبحث الجانبان مشروع (WATRA) الموطن في عمادة البحث العلمي في البلقاء التطبيقية، والمعني ببناء نموذج أعمال ابتكاري يرسم مستقبل المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في الجامعة، ويعزز دوره في خدمة البحث والباحثين على المستويين المحلي والدولي.


وقدم الخبراء ملخصا عن أنشطة الأكاديمية حول العالم ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج التدريبية الفنية المتخصصة، والتي تستهدف الموارد البشرية والفنية في قطاع المياه.


وأوضحوا دورهم في تنفيذ فعاليات المشروع المشترك مع الجامعة وآلية نقل التجربة الهولندية فيما يخص بناء القدرات وتصميم المناهج الدراسية وبناء حاضنة أعمال تكون منصة تفاعلية للباحثين وطلبة الدراسات العليا وطلبة مشاريع التخرج، والأثر المتوقع للمشروع على المدى المنظور والبعيد.

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