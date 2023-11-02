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الخميس، 02-11-2023 07:35 م

الحكومة تحذر المواطنين .. وتؤكد : محاولات خسيسة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - حذرت الحكومة من التشكيك بالموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية مؤكدة انً" هناك محاولات خسيسة تشكك بالموقف الرسمي الأردني"، وطالبت النشطاء الشباب والشابات" بعدم الالتفات لهؤلاء، والوقوف بوجه المشككين".

ودعت إلى إسناد الموقف المعنوي لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يسهرون على حماية الأردنيين للحيلولة دون العبث بأمن وسلامة الوطن، مشددة على أن قواتنا المسلحة تمتلك الكفاءة والقدرة على الدفاع عن تراب الأردن.

جاء ذلك في لقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الخميس، شابات وشبابا من الناشطين بالعمل السياسي والاجتماعي.

ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بحضور أمينها العام الدكتور علي الخوالدة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات التواصلية التي تجريها الحكومة مع الفعاليات المجتمعية والشبابية.

وقال الخريشة، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى والمحورية بالنسبة للأردن، "ولا مجال للتشكيك بالموقف الوطني الأردني تجاه ما يحصل في قطاع غزة".

واستعرض مجمل المواقف الأردنية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء الحرب على قطاع غزة، واللقاءات والاتصالات والمواقف التي عبر عنها جلالته، مبينا أن الدبلوماسية الأردنية دعت منذ اليوم الأول إلى وقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين من مدنهم باعتبار ذلك جريمة حرب، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني.

وأشار الخريشة الى الجهد الدبلوماسي الاردني بموازاة تقديم الأردن للمساعدات الإنسانية لأبناء القطاع والإبقاء على المستشفى الميداني العسكري، وتقديم المساعدات الطبية للضفة الغربية، إضافة إلى قرار المملكة باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها إلى عمان.

وشدد الوزير على أن الدبلوماسية الأردنية تؤمن بالحل السياسي لقضايا النزاع في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً على الموقف الأردني الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الخريشة أن حرية التعبير عن الرأي ومختلف أشكال التعبير مصونة بموجب الدستور، "لكن علينا جميعاً أن نلتزم بالقانون ونمنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

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ودعا الخريشة إلى إسناد الموقف المعنوي لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يسهرون على حماية الأردنيين للحيلولة دون العبث بأمن وسلامة الوطن، مشدداً على أن قواتنا المسلحة تمتلك الكفاءة والقدرة على الدفاع عن تراب الأردن.

 

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