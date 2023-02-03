الحكومة تخطط لتعزيز سياحة المغامرة بالأردن

الوكيل الإخباري-

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أجرت وزارة السياحة والآثار، دراسات لتقييم أثر تنظيم أنشطة المسير ضمن سياحة المغامرة، تضمنت معيقات وحلول عدة وإضافة مسارات جديدة وكلفها، لتحديد معايير ومتطلبات تطبيق الخيار التنظيمي الأفضل.وتعرف سياحة المغامرة بأنها "نمط السياحة الذي يغطي عنصرين على الأقل من ثلاثة عناصر، نشاط بدني واستمتاع بالبيئة وخوض تجربة ثقافية محلية".واعتمدت الوزارة للحلول، الخيار التنظيمي الأفضل، وسوف يتم تطبيقه وفق منهجية عمل تشمل تأهيل عدة مسارات سنويا من (3 إلى 4 مسارات) حسب الأعمال والمتطلبات لكل مسار، وبحيث يتم العمل على رسم الخرائط وتحديد إحداثيات (GPS) وتصنيف درجة صعوبته معياريا (سهل، متوسط، صعب)، وتحديد خط سير المسار على أرض الواقع ، وضع علامات إرشادية ولوحات تفسيرية، تحديد نقاط مراكز الدفاع المدني، وتحديد ملكية قطع الأراضي التي يمر بها المسار والتثبت منها، والتنسيق مع الشركاء من هيئات ومفوضيات وجمعيات فاعلة ومؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد وإيجاد مسارات تستهدف ذوي الإعاقة، وتحديد المعالم الأثرية والترائية والدينية والمجتمعية وجمع المعلومات التي تتعلق بها.وتشمل أيضا؛ وضع وإصدار المعايير المرتبطة بتقييم المخاطر واشتراطات السلامة العامة بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص، والقيام بإجراء المسح والاستبانات المتعلقة بالتصور السلبي / الإيجابي لأنشطة المسير بشكل دوري، والقيام بحملات توعوية منظمة ونشر المعلومات المتعلقة بالمسارات ومعايير السلامة العامة.