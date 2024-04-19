الجمعة 19-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس

أفراح آل ابو كركي والعبادي/ السعايدة - صور

الأمم المتحدة: تراكم النفايات بغزة يتسبب بكارثة صحية

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

تفاصيل الحالة الجوية بالمملكة يوم السبت - تحذيرات

مسيّرات إسرائيلية تقصف بلدات لبنانية جنوبية

منظمات تستنكر فشل قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

الصفدي يؤكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

استشهاد قائد كتيبة طولكرم

الامن العام : اصابات بإطلاق نار في اربد

الجمعة، 19-04-2024 08:13 م

الصفدي يؤكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، أن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.


وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجوائه، مشيرًا إلى أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضًا.
وشدد الصفدي على أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود.

 

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تحترم الأردن، وحريصة على أمنه وأمن المنطقة.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : اصابات بإطلاق نار في اربد

4202327153056878535261

إغلاق ملحمتين تبيعان لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري

1713535931851

ورشة توعوية عن إدارة المشاريع الصغيرة في مركز شابات سهل حوران

٢٢

مسيرات في عمان والمحافظات اليوم نصرة لأهالي قطاع غزة

٦٦٦

تفاصيل وفاة عشريني غرقاً بسد وادي العرب

غغ

الحكومة: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا

أخبار متعلقة
الصفدي 2

وزير الخارجية: يجب على مجلس الأمن الدولي أن يلزم إسرائيل بعدم اقتحام رفح

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الملك-ينعى-‘‘معلمته‘‘-المربية-أميمة-الرفاعي

الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

66194f6cc67d1

وزير الخارجية: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات لغزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية

660d51950c0e7

وزير الخارجية يهنئ نظيره اليمني بتعيينه وزيرا للخارجية