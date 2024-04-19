الصفدي يؤكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.

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وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، أن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.



وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجوائه، مشيرًا إلى أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضًا.

وشدد الصفدي على أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تحترم الأردن، وحريصة على أمنه وأمن المنطقة.