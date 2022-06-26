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الأحد، 26-06-2022 03:52 م

الحكومة تقر الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من عمل الأطفال للأعــوام 2022 – 2030م، والخطَّة التنفيذيَّة لها للعام الحالي، وتكليف الجهات المختصَّة بتنفيذ ما ورد فيها كلٍّ حسب اختصاصه.

وتأتي الاستراتيجيَّة بهدف مراعاة التغيُّرات والمستجدَّات الدَّاخليَّة والخارجيَّة التي انعكست على واقع عمل الأطفال، إضافة إلى التَّعديلات التي طرأت على التَّشريعات الوطنيَّة وتحديداً قانون الأحداث لعام 2014م، وتحديث المسوحات والإحصاءات المتعلِّقة بعمل الأطفال.

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