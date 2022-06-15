مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لمناقشته، مع إعطائه صفة الاستعجال.



ونصَّت الأسباب الموجبة لمشروع القانون على إعادة تشكيل لجنة المجلس الطبِّي بإضافة أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي، وإضافة نقابة الصَّيادلة في تخصُّصيّ "الصَّيدلة السَّريريَّة" و"دكتور الصَّيدلة" تحت مظلَّة المجلس الطبِّي الأردني.



كما تضمَّنت إعادة تشكيل لجان الدِّراسات العُليا واللِّجان العلميَّة؛ بما يسمح بالإشراف على التَّدريب والبرامج التَّدريبيَّة، وكذلك تطوير برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة، وتطوير امتحانات المجلس الطبِّي الأردني، ومأسسة التَّعليم الطبِّي والإشراف عليه.

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