الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تناقش اليوم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية

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الثلاثاء، 19-03-2024 08:03 ص

الحكومة تناقش اليوم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية

الاردن اولا


الوكيل الاخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، والأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، اليوم الثلاثاء الساعة 12 في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول جهود الهيئة في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، والبرامج والمشاريع التي تقدمها الهيئة داخل الأردن وخارجه.


 




 

 


 

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