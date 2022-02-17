الحكومة: استمرار منع إقامة بيوت العزاء

الوكيل الإخباري - برر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الإعلامي باسم الحكومة فيصل الشبول عدم الإعلان عن قرارات تخفيفية بشأن صالات الأفراح وعدم السماح بإقامة بيوت العزاء.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم الإعلان عن إجراءات وحزم تخفيفية جديدة خلال المرحلة المقبلة بشكل متدرج بناءً على الوضع الوبائي.

وأضاف أن هناك إجراءات مرتبطة بشهر رمضان المبارك وسيتم النظر فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار إلى أنه تم إلغاء فحوصات PCR كشرط لدخول المدعويين في صالات الأفراح، ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن زيادة أعداد المشاركين.

وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا، والتي سيبدأ العمل بها من 1 آذار المقبل.

وتضمنت الإجراءات تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) بدون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.

كما سيتم إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَة والبريَة والبحريَة الأردنيَة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.



كما سيطلب من المشاركين في الحفلات والأفراح والتجمعات تلقي جرعتي لقاح كورونا فقط، وإلغاء فحص (PCR) كشرط للدخول، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي ينص على ضرورة تلقِي جرعتي المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامة والخاصة، بحسب الشبول.

وسيتم تخفيض أعداد الفحوصات تدريجيا لما يقارب 4 آلاف فحص يوميا من خلال إلغاء الفرق المتحركة والفحص العشوائي، إلى جانب الإعلان بشكل أسبوعي عن عدد الإصابات بدلا من إعلانها يوميا.