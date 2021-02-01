الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

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الإثنين، 01-02-2021 06:09 م

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الوكيل الاخباري - نظمت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، حملة خيرية تحت شعار "كسوة الشتاء "، تستهدف 1200 أسرة.
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واشتملت الحملة على معرض للألبسة في مقر اللجنة، جرى خلاله توزيع آلاف القطع من الألبسة على مختلف الأعمار.

وقال رئيس لجنة زكاة وصدقات الطفيلة محمد البدارين إن هذه الحملة تعد استكمالا للحملات التي اطلقتها اللجنة منذ بدء الشتاء الحالي وتتضمن حزمة حملات كتوزيع الطرود الخيرية والبطانيات والمدافئ، فضلا عن مساعدة الطلبة والأيتام، ولاسيما في الظروف الجوية الصعبة.

وأشار إلى أن الحملة اعتمدت دراسات ميدانية وزيارات منزلية للأسر المستهدفة بالتعاون مع عدة دوائر رسمية تحقيقا للعدالة والإنصاف في التوزيع وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

 




 

 


 

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