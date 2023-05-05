السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة

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الجمعة، 05-05-2023 11:40 م

الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الجمعة، إنه لم يعد هناك أوامر دفاع معمول بها في الأردن تقريبا، وهناك آثار للأوامر والحكومة ستراجعها.

وأوضح الشبول في تصريحات صحفية أن الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة ودراسة كل الآثار المترتبة على أوامر الدفاع وبلاغاتها مثل أمر الدفاع رقم (6)، على أن تعود الحياة كالمعتاد بتطبيق القوانين الاعتيادية.

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