توضيح حول دوام المدارس اعتباراً من يوم غد

الوكيل الاخباري - تنتظم العملية التعليمية يوم غدٍ الثلاثاء بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك التي أقرتها الحكومة من يوم الجمعة الماضية الموافق 21 نيسان وحتى اليوم الاثنين 24 نيسان.



وعممت الوزارة بأن دوام مديريات التربية والتعليم يبدأ عند الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة ظهرا.



وحدد التعميم أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وأن تكون مدة الحصة الصفية 45 دقيقة.



ووفق التعميم، تبدأ الحصة الأولى في مدارس الفترتين الساعة السابعة صباحا، على أن تكون مدة الحصة الصفية 40 دقيقة، وأن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30.

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