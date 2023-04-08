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ارتفاع أسعار أصناف من الخضار في السوق المركزي

السبت، 08-04-2023 09:48 ص

ارتفاع أسعار أصناف من الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- شهدت بعض أصناف الخضار في الأسواق ارتفاعا ملحوظا في الأسعار اليوم السبت تراوحت بين 5 الى 15 قرشا ، وفق نشرة السوق المركزي.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 35 و 55 قرشا، والبطاطا بين 30 و40 قرشا، والبندورة بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 25 و 40 قرشا، والليمون بين 70 و100 قرشا، والموز البلدي بين 65 و100 قرش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى السبت، 3773.907 طنا، منها 2772.43 طن خضار، و 758.363 طن فواكه، و243.114 طن ورقيات.

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