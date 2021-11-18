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الخميس، 18-11-2021 01:35 م

الحموري يؤكد نجاح الأردن في التصدي لجائحة كورونا

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الوكيل الإخباري– شارك رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في الملتقى الحواري “شركاء في مواجهة الوباء/ كورونا” الذي نظمته الجمعية الأردنية للتثقيف الصحي، حيث استعرض الحموري دور المستشفيات الخاصة خلال جائحة كورونا وكيف نجح الأردن في توفير الرعاية العلاجية لجميع مرضى كورونا من خلال التعاون والتشاركية بين جميع مكونات النظام الصحي الأردني.

وبين الحموري دور المستشفيات الخاصة والجمعية في دعم جهود وزارة الصحة من خلال وضع كافة إمكانيات المستشفيات الخاصة تحت تصرف الوزارة والقيام بتوفير طواقم طبية وتمريضية لإسناد الكوادر في مستشفى الأمير حمزة وتقديم التبرعات المالية مباشرة إلى صندوق الصحة، إلى جانب التبرعات العينية من كمامات N95 وأدوات وقاية شخصية وأجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم لتعزيز مخزون بنك الدم وحملات توعوية للمجتمع.

هذا وبالإضافة الى الدور الهام الذي قامت به جمعية المستشفيات الخاصة من خلال تمثيل القطاع في العديد من المجالس واللجان التي قامت بإدارة عملية التعامل مع جائحة كوفيد 19 ومنها مجلس السياسات الوطني، المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية، اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لجنة مطعوم كورونا في مركز الازمات، اللجنة الخاصة بتنفيذ برنامج ضبط العدوى في الاستجابة لمرضى كورونا.

كما وفرت الجمعية برامج تدريبية للكوادر الصحية العاملة فيها في كيفية التعامل مع المصابين بفيروس كوفيد حيث استفاد من هذه البرامج ما يقارب 2000 من الكوادر الصحية.

وقال الحموري أن عدد مصابي كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات الخاصة زاد على 15000 مريض، مشيرا إلى أن نسبة إشغال أقسام العزل في المستشفيات الخاصة المعتمدة بلغت في ذروة الموجة الأولى والثانية ما يقارب 100 بالمئة وبلغ عدد فحوصات PCR التي أجريت في المستشفيات الخاصة ما يزيد عن 500,000 فحص.

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