عويس لـ الوكيل: قرار إعطاء مطاعيم كورونا لطلبة المدارس خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري-خاص- قال وزير التربية و التعليم والتعليم العالي وجيه عويس إن الوزارة بصدد إصدار قرار خلال 24 ساعة يتعلق بإعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس بين 12 إلى 18 سنة، مضيفا أن الوزارة تتابع الأمر الآن مع لجنة الأوبئة.

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ونوه عويس اليوم السبت في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن الدول التي اتخذت هذا الإجراء قد قل عدد إصابات كورونا فيها بالفعل.



وأشار إلى أن عدد الإصابات من الطبيعي أن تزداد بين المجموعات التي لم تأخذ اللقاح مثل طلبة المدارس، مؤكدا على ما صرح به وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أمس الجمعة أن زيادة إصابات كورونا في المملكة بسبب دوام المدارس.

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