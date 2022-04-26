الحنيطي: القوات المسلحة ستشهد تطوراً خلال الأعوام القادمة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستشهد تطوراً ملحوظاً في مجال العمليات والتدريب والإسناد اللوجستي خلال الأعوام القادمة، جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة أمس الإثنين، مأدبة الإفطار التي أقامتها كتيبة التدخل السريع/91 إحدى وحدات لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان /التدخل السريع، وكان في استقباله قائد اللواء العميد الركن زياد النقرش وقائد الكتيبة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد اللواء عن مفهوم استخدام التدخل السريع ومجالات استخدامه وعن سير الأمور العملياتية والتدريبة المناطة به، وكافة السبل لرفع الجاهزية القتالية لوحدات اللواء.



والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات اللواء ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية،مبدياً اعتزازه بالجهود التي يبذلها نشامى اللواء، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في القيام بأدوارها التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



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