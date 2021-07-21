الحنيطي : تسخير كافة الإمكانات للدفاع عن حدود المملكة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تسخر كافة إمكاناتها وقدراتها للدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق الأمن الوطني.

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وأشار اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة تقف بكل قوة وحزم أمام أي تهديد أو مساس بمقدرات الوطن من خلال سعيها المستمر في توظيف استراتيجياتها على الواجهات الحدودية.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكتيبة حرس الحدود/12 الملكية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، لتقديم التهاني لمرتباتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدات ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، وتهنئته وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، مشيداً بالمعنويات العالية التي تتمتع بها مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والدور الكبير الذي تقوم به في الدفاع عن حدود الوطن في مختلف الظروف التي تمر بها المملكة.



يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على التطوير المستمر لمنظومة أمن الحدود ورفدها بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة، بما يعزز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عن أمنه ومقدراته، علاوة على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة في الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار.

المصدر : بترا