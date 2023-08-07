الحنيطي يؤكد على توفير السلع الأساسية في المؤسسة الاستهلاكية وبأسعار مناسبة

الوكيل الإخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الاثنين، حفل افتتاح المبنى الجديد لسوق طارق التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة طبربور.

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وأكد الحنيطي ضرورة تقديم المؤسسة أفضل الخدمات والاستمرار بتوفير السلع الأساسية في أسواقها وبأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وأهمية المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقا لأعلى المواصفات.



وقال اللواء الركن الحنيطي في مرافق السوق يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، للاطلاع على الإمكانات المتوفرة في الموقع، والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير جميع السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين.



ويأتي افتتاح السوق ضمن خطة التطوير التي تنتهجها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والتي تسعى من خلالها إلى افتتاح عدة أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير وتحديث إمكاناتها والتوسع في الخدمات التي تقدمها لشرائح المجتمع كافة، انطلاقا من دور القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الإسهام الفاعل بتعزيز الأمن الغذائي.

