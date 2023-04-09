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الأحد، 09-04-2023 05:20 م

الحنيطي يزور مديرية الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام العميد الطبيب يوسف زريقات.

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وقال اللواء الركن الحنيطي: "إن الخدمات الطبية الملكية هي إحدى مؤسسات الوطن وجزء أساسي من القطاع الصحي الأردني، وتبذل جهداً طيباً وإنسانياً كبيراً، إذ قدمت مستوىً متميزاً في الخدمة الطبية والعلاجية للمراجعين من داخل المملكة وخارجها".


واطلع الحنيطي خلال لقائه عدداً من مرتبات الخدمات الطبية الملكية على أهم القضايا والمقترحات المطروحة والخطط المستقبلية، الهادفة لتحسين أداء العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة، للمنتفعين وذويهم.

 




 

 


 

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