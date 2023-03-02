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الخميس، 02-03-2023 06:29 م

الحنيطي يفتتح سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في العقبة

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مباني سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في محافظة العقبة للضباط وضباط الصف.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه مدير عام المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايرة عن الجهود والاحترافية في تنفيذ بناء السكن والتجهيزات النهائية له، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

ويعد افتتاح المباني، الذي جاء إنشاؤها بتوجيهات ملكية، استمراراً لنهج القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في توفير سبل الراحة لمرتباتها ورفع الروح المعنوية لها، وبما يضمن أداء مهامها على أكمل وجه.

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