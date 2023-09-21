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الخميس، 21-09-2023 03:09 م

الحنيفات يترأس وفدا زراعيا إلى الجزائر

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الوكيل الإخباري - بدأ وفد زراعي أردني اليوم الخميس، زيارة إلى الجزائر، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، يرافقه عدد من المستثمرين الصناعيين والزراعيين في القطاعين النباتي والحيواني، للإطلاع على التجربة الزراعية في الجزائر.

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وقال الحنيفات، إن الزيارة تمثل باكورة للقاءات وتوقيع اتفاقيات مع الجزائر، ضمن محور التعاون العربي لإيجاد الفرص الإيجابية وتحقيق الأمن الغذائي.


كما تستهدف الزيارة بحسب الحنيفات، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وتأكيدهما على أهمية الارتقاء بأطر التعاون، وتحقيق التكامل من أجل الأمن الغذائي.

 




 

 


 

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