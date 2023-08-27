الصحة: تطعيم 67 ألف شخص منهم 48 ألف أطفال و2000 من الكوادر الصحية ضد الحصبة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أعلنت وزارة الصحة، تطعيم 67 ألف شخص منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم في 1 حزيران الماضي وحتى 26 آب الحالي.وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه تم تطعيم أكثر من 48 ألف طفل، و17 ألف شخص من الكبار و2000 من الكوادر الصحية، لافتة إلى أنه تطعيم 90% من الأطفال بمطعوم الحصبة.وأضافت أن المطاعيم التي أعطيت خلال الفترة الماضية هي: مطعوم الحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال والكزاز والدفتيريا والشاهوق والتهاب الكبد ب والمستديمة النزلية ب.وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المشخصة بالحصبة كانت 157 حالة وذلك على امتداد 4 أشهر، وأن الحملة استهدفت الأشخاص والأطفال الذين تخلفوا عن التطعيم خلال فترة جائحة كورونا.وبيّنت أن مطاعيم البرنامج الوطني تعطى بشكل مجاني لجميع القاطنين على أرض المملكة، وذلك في جميع المراكز الصحية بالإضافة للفرق الجوالة للتطعيم والتي تقوم بزيارة الأماكن صعبة الوصول.ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور للاستجابة للحملة وذلك لتعزير صحة المجتمع وحماية أطفالهم من الأمراض.