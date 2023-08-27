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الأحد، 27-08-2023 02:22 م

بسبب تقليص أعداد مقاعد تخصص الطب .. طلبة توجيهي ينفذون وقفة احتجاجية

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الوكيل الإخباري - نفذ عدد من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضا لقرار تقليص مقاعد الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتخصص الطب.

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وطالب الطلبة بالتراجع عن القرار، لعدم إلحاق الضرر بهم ولتجسيد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.


من جهتها نشرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن مجلس التعليم العالي قرر قبول 640 طالب وطالبة على القبول الموحد .

وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك أن التخفيض بعدد مقاعد الطب بلغ 1510 مقاعد بنسبة انخفاض بلغت 70% 

ولفتت أنه في هذه الحالة عدد المقبولين على التنافس لن يتجاوز الـ 400 طالب وطالبة كحد أقصى وأن أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كلية الطب / الجامعة الأردنية لن يقل عن 99.1 % .


وتابعت " أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كافة كليات الطب في الجامعات الرسمية لن يقل عن 98.1 % أما على برنامج الموازي في كلية الطب /الجامعات الرسمية لن يقل عن 97.5 % .

 




 

 


 

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