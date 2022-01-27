الحنيفات يدعو إلى تقليم الأشجار التي تعرضت للسقوط

الوكيل الإخباري - تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، غرفة الطوارئ المركزية في مديرية الحراج الرئيسية، واطلع على التجهيزات وخطة العمل واليات التواصل بين الإدارة المركزية ومديريات الزراعة الرئيسة في المحافظات والالوية.

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وأكد الحنيفات، ضرورة متابعة وارشفة كافة الملاحظات الواردة إلى غرفة الطوارئ والتعامل معها بكل جديه واهتمام، وكذلك متابعة عمل نقاط الغلق والتفتيش في الغابات، إضافة إلى إزالة الاعاقات في الطرق الناتجة عن تساقط الأشجار ومراقبة تداخل الأشجار مع اسلاك الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية.

ودعا الى مساعدة ودعم المزارعين وتقديم الارشاد اللازم لهم خلال المنخفض الجوي واستدامة العمل بعد انتهاء المنخفض في تقليم الأشجار التي تعرضت للسقوط وتكثيف جهود منع التعديات على الغابات.



يذكر ان غرف العمليات التابعة لوزارة الزراعة، تضم 311 من كوادر الحراج، وتعمل على المتابعة الميدانية للمزارعين والغابات، وهي مجهزة بالمعدات الخاصة واليات الدفع الرباعي.