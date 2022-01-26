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الأربعاء، 26-01-2022 10:24 ص

الزراعة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

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الوكيل الإخباري - أوعز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى مديرية الحراج المركزية والادارات في المحافظات والأقاليم إلى رفع الجاهزية وحالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادا للتعامل مع المنخفض الجوي.اضافة اعلان


ووجه الحنيفات إلى رفع الجاهزية لغرفة الطوارئ المركزية في الكمالية والغرف الرئيسية في 17 مديرية زراعة مركزية والفرعية في الألوية والعمل على متابعة الحفاظ على السلامة العامة في التعامل مع أي اعاقات بسبب تساقط الأشجار أو التشابك مع أسلاك الكهرباء والرقابة الحثيثة للتعديات على الأشجار الحرجية وتكثيف نقاط المراقبة في مناطق الغابات إضافة إلى التشاركية مع كافة الجهات الحكومية في التعامل مع الحالة الجوية.

وبين الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي انه تم تحديد خط ساخن لتلقي الاتصالات الخاصة بالفعالية الجوية والتعامل المباشر مع أي ملاحظة واردة لغرف العمليات مع المتابعة المباشرة من وزير الزراعة.

وأضاف المجالي أنه بتوجيهات من وزير الزراعة يتم توفر المعلومة الإرشادية للمزارعين عبر وسائل الإعلام والاتصال ومن خلال غرفة العمليات إضافة إلى المتابعة الميدانية من خلال تواصل المرشدين الزراعيين في مواقع الإنتاج وبالقرب من الحيازات الزراعية.

الخط الساخن ( ٠٦٥٣٤١١١٦)

 




 

 


 

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