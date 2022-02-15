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الثلاثاء، 15-02-2022 05:11 م

الحواتمة : حريصون على تنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز التواصل مع المتقاعدين

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الوكيل الاخباري - قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، إن المتقاعدين العسكريين رمز للوفاء، وقد أعطوا وضحوا في سبيل خدمة وطنهم، وهم محط اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وموضع اهتمام جلالته وتقديره.

وأكد الحواتمة على الدور الكبير الذي قدمه المتقاعدون العسكريون الذين كانوا جنوداً أوفياء أدوا الأمانة وأخلصوا لوطنهم ولقيادتهم الهاشمية الحكيمة، لافتاً إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة لتعزيز التواصل مع متقاعديها، والاستفادة من خبراتهم والوقوف على احتياجاتهم ومساندتهم . 

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي اقامته مديرية الامن العام بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ولقائه عدداً من رفاق السلاح من مديري الأمن العام السابقين والضباط وضباط الصف المتقاعدين.

وقال اللواء الحواتمة: إن جلالة الملك عبدالله الثاني، اختص هذا اليوم للاحتفال بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، واستذكار تضحياتهم شهداء الوطن والمصابين العسكريين وفاء لما قدموه في سبيل أمن الوطن وطمأنينة مواطنيه.

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وبيّن أن مديرية الأمن العام مستمرة في التحديث والتطوير، وأنسنة العمل الأمني بحرفية في إنفاذ القانون، ومهنية في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات الإنسانية للأهل والعزوة من المواطنين الأردنيين، شاكراً كل من ساهم في بناء هذا الجهاز العريق عبر تاريخ موشح بالشهادة والدم الطاهر والتضحيات في سبيل رفعة وحماية الوطن.

وكرم الحواتمة ومديرو الامن العام السابقون خلال الحفل عدداً من المصابين من المتقاعدين ممن أُصيبوا أثناء تأدية واجباتهم، مؤكداً ان تضحياتهم وكل ما قدموه خلال فترات عملهم ستبقى محل فخرنا واعتزازنا جميعاً .

 

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