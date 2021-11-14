الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم، في أكاديمية الشرطة الملكية، دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط، والتي يشارك بها عدد من كبار الضباط برتبة عميد وعقيد . اضافة اعلان





وبين اللواء الحواتمة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى تطوير العنصر البشري، وإعداد القيادات القادرة على ترسيخ سيادة القانون وإنفاذه بثقة وحكمة.



وأكد مدير الأمن العام على أهمية مواكبة الاحتياجات الأمنية، والاستجابة للتحديات والمتغيرات من خلال استراتيجيات تدريبية تستشرف المستقبل، وتحاكي الواقع بأساليب علمية وتدريبية حديثة تتبنى أفضل الممارسات والأفكار الرائدة.



ووجه اللواء الركن الحواتمة جميع المشاركين إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الرسالة الأمنية النبيلة في صون مقدرات الوطن وحفظ أمن المواطن في إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.



ومن جانبة قدم آمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد الدكتور محمد مبيضين شرحا حول مساقات الدورة وأهدافها والمواضيع المتخصصة التي تشتمل عليها، واللقاءات المنعقدة خلالها مع ممثلين من كافة القطاعات، لتمكين القادة من اتخاذ القرارات بكفاءة عالية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.



