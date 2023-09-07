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الخميس، 07-09-2023 04:48 م

الحياري : 190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بدء تشغيله

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الوكيل الإخباري- وصل عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله إلى 190 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى، بحسب المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري، الخميس.

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وأكدت الحياري في بيان، أن إدارة المناطق التنموية "مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع" مبينة أن المشروع "سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات".


وأضافت أن التلفريك "يشهد إقبالا متزايدا من الزوار الراغبين بالاستمتاع بمساراته بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة التي تتميز بها محافظة عجلون".


 




 

 


 

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