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السبت، 08-07-2023 06:07 م

الحياري :40 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

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الوكيل الاخباري - قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة، أروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله رسميا بلغ 40 ألف زائر محليا وخارجيا من مختلف الجنسيات.

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وأشارت الحياري إلى أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لتنفيذ خطة ترويجية متكاملة للتلفريك والمنطقة المحيطة به، وتشجيع إقامة مشاريع تنموية، مبينة أن المشروع وفر فرص عمل وهناك استمرارية للحفاظ عليه.


وقالت إن 4500 زاروا الموقع أمس الجمعة الأمر الذي يؤكد أن التلفريك أصبح نقطة جذب للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات والتنمية في عجلون.

 




 

 


 

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