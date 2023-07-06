32 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله رسميا

الوكيل الاخباري - زار قرابة 32 ألف شخص تلفريك عجلون منذ تشغيله رسمياً، وفقا للمديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري.

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وقالت الحياري، إنّ إدارة المناطق التنموية تحرص وبشكل مستمر على متابعة سير العمل بالموقع من خلال تفقده لإدامة عمله في استقبال زواره ومرتاديه محليا وخارجيا.



وبينت، أن الموقع يشهد إقبالاً متزايداً ويصل عدد الزوار اليومي للموقع من 2000 إلى 2500 زائر يومياً للاستمتاع بالأجواء الطبيعية في رحله تستمر 10 دقائق في المسار الواحد بنسبة آمان عالية.



ودعت جميع مرتادي الموقع لمساندة الجهود التي تبذل للحفاظ على موجودات الموقع ليتمكن من تحقيق رسالة وأهداف التلفريك في أن يكون نقطة جذب للاستثمارات ويسهم في النهوض بالقطاع السياحي.

