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الخميس، 06-07-2023 03:19 م

الحياري : 600 كيلوغرام الوزن المسموح على متن عربة تلفريك عجلون

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي 

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أكدت المديرة العامة للمناطق التنموية، أروى الحياري، أن عربة التلفريك الواحدة مخصصة لاستيعاب ثمانية أشخاص بحدود وزنية تصل إلى 600 كيلوغرام وفقاً للشركة المصنعة

 

وأوضحت الحياري لـ "الوكيل الإخباري"  أن الآداب العامة للصعود بعربة تلفريك عجلون تتضمن عدة نقاط، وهي عدم التدخين وعدم استخدام السجائر الإلكترونية. كما يجب عدم تناول الطعام والشراب داخل الكابينة، وعدم التلاعب بمحتويات الكابينة أو كتابة أي شيء عليها. وتجنب التحرك بشكل عشوائي داخل الكابينة أو الوقوف على الكراسي. وعدم محاولة فتح أو إغلاق الكابينة بما أن الأبواب تعمل بشكل تلقائي.


وتمنع القوانين أيضًا صعود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة بدون مرافقة البالغين. وعند الطلب، يتعين على الركاب عرض تذاكرهم للموظف المسؤول.

 

كما يتوجب على الجميع الالتزام بتعليمات طاقم التشغيل واتباع مسارات الدخول والخروج المحددة. وعند الوصول إلى المحطة النهائية، يجب على الركاب النزول من الكابينة. ويجب عليهم الاحتفاظ بتذاكرهم طوال فترة تواجدهم داخل المحطات والكبائن .

 

واكدت ان جميع الارشادات مرفقة على التذاكر وعلى مداخل المحطات ويتم الاعلان عنها عبر النظام الصوتي داخل عربة التلفريك لتنويه المواطنين .

 

واشارت بأنه يُسمح بصعود جميع الأعمار والفئات على تلفريك عجلون بشرط مرافقة البالغين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة. وأضافت أنه يتم السماح أيضًا بصعود المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيز تلفريك عجلون ومرافقه بشكل كامل لتلبية احتياجات هذه الفئات المختلفة .

ودعت الحياري زوار التلفريك إلى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بزيارة موقع التلفريك لتوفير تجربة ممتعة للزوار، ولفتت إلى وجود أعمال صيانة بشكل يومي للتلفريك وجميع مكوناته ومرافقه.

واختتمت الحياري انه يتم حاليا عمل الدراسات الخاصة ، لدراسة امكانية زيادة عدد عربات التلفريك لتصبح ٦٠ عربة بدلا من ٤٠ عربة بحال الحاجة الى ذلك . 

 




 

 


 

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