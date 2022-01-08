الخارجية: القائم بالأعمال القنصلية في كازاخستان بخير

الوكيل الإخباري - أكّد السفير الأردني في كازاخستان يوسف عبدالغني، السبت، أنه تم التواصل مع القائم بالاعمال القنصلية في السفارة الأردنية في كازاخستان عدي الحديد، قائلا: "القنصل بخير".

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وتشهد كازاخستان تظاهرات عنيفة ما زالت تهز البلاد منذ الأحد بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وخلفت عشرات القتلى.



وتمكنت السفارة الأردنية في كازاخستان من التواصل مع 200 طالب أردني يومي الخميس والجمعة من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاع في الانترنت.



ودعت وزارة الخارجية، الأردنيين في كازاخستان، إلى "الابتعاد عن التجمهرات والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر" مع "الالتزام بحظر التجول في كازاخستان بالفترات المعلن فيها من قبل السلطات الرسمية".

