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الخميس، 11-01-2024 12:08 م

الخارجية تتابع مقتل أردني إثر سطو مسلح في شيكاغو

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر سطو مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته لمكان عمله في مدينة شيكاغو الأمريكية.

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وأوضح السفير القضاة بأن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها، ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم. 


وأضاف بأن السفارة الأردنية في واشنطن باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.


وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.


 




 

 


 

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