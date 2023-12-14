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الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

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الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الخميس، 14-12-2023 11:55 ص

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تعمل اليوم على تأمين إجلاء 92 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في قطاع غزة.

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وأوضح السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إتمام عملية إجلائهم اليوم، واستقبالهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مساعدة ورعاية طبية، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1010 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 525 منهم.


وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]


 




 

 


 

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