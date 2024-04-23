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الثلاثاء، 23-04-2024 01:59 م

الخارجية تدين استمرار جرائم الحرب البشعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة

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الوكيل الاخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل جرائم حرب وعلى المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

 




 

 


 

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