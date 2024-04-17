الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري في عرب العرامشة

إصابة 7 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ بالقرب من الحدود اللبنانية

7200 جريح إسرائيلي احتاجوا للتأهيل منذ بداية الحرب

36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الجامعة العربية: احتواء التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف المذبحة في غزة

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

%19.7 انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 5 آلاف معتقل من القطاع منذ بداية الحرب

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الاثنين المقبل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 17-04-2024 11:55 ص

الخارجية: لم نبلغ عن أي إصابات بين المواطنين الأردنيين في الإمارات

1713343585758


الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، إننا لم نبلغ عن أي إصابات بين المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

اضافة اعلان


وأكد القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي أوضاع المواطنين الأردنيين في مختلف أنحاء الإمارات، جراء ما تشهده الدولة من أحوال جوية غير مستقرة.


ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية أو وزارة الخارجية في عمان عند الحاجة أو طلب المساعدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713352014194

الاتصال الحكومي تنظّم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

1713350134532

ورشة تفاعلية لشابات ماركا بمركز السلم المجتمعي

1713350828267

36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

507238

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

500933_1_1684739143

مذكرة تفاهم بين اليرموك والمركز الوطني لحقوق الإنسان

1713347869335

%19.7 انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-16 at 1.11.52 PM

الطاقة والمعادن تشارك في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل

1713106378885

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات وهذا ما جاء فيه

1711801813622

الإمارات تكرم الطباع بجائزة "بصمة التسامح"

5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

thumbs_b_c_e156aa36adb4a6820bf51ece4034ff19

الخارجية تعلن إجلاء 36 أردنيا من غزة

65fc6b3b05cae

الملك يؤكد ضرورة التصدي للانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس