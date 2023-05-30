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الثلاثاء، 30-05-2023 04:53 م

الخدمات الطبية الملكية تفتتح اليوم العلمي الأول في مركز الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

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الوكيل الاخباري -  افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات اليوم الثلاثاء، اليوم العلمي الأول لمركز الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني للأبحاث والعلوم المخبرية على هامش اليوم العالمي للمختبرات الطبية، بحضور مدير المركز العقيد الطبيب نزيه ابو الشيخ.

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وقال العميد زريقات: "إن انطلاق فعاليات اليوم العلمي يضاف إلى الكثير من الانجازات التي تحققها الخدمات الطبية الملكية لتوفير كل ما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات الطبية التي تقدم لأبناء الوطن في مختلف جوانب الرعاية الطبية".


وأكد العميد زريقات أن مركز الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني للأبحاث والعلوم المخبرية هو من أهم ركائز الخدمات الطبية الملكية لما يقدمه من فحوصات نوعية ومتخصصة على مستوى الوطن حيث يعتبر من المراكز المرجعية لجميع المؤسسات الطبية الأخرى منذ افتتاحه.


وبيّن العقيد ابو الشيخ أن اليوم العلمي عُقد لإبراز دور الأطباء وفنيي ومهندسي المختبر في البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، مع وجود برامج دائمة للمحاضرات العلمية وورش العمل.


وجال العميد زريقات في معرض الشركات الداعمة لليوم العلمي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قاموا بها.

 




 

 


 

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