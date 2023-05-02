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الثلاثاء، 02-05-2023 11:27 ص

خبير مالي: القطاع المصرفي الأردني لم يتأثر بانهيار بنوك أمريكية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير المالي و الاقتصادي حسام عايش، إن البنوك في الأردن والمصرفية الأردنية لن تتأثر بالانهيارات المتتالية للبنوك الأمريكية والتي كان آخرها بنك فيرست ريبابليك.

وأوضح عايش، لـ "الوكيل الإخباري" أن البنوك الامريكية مغامرة، ومدار عملها له اختصاص مختلف عن عمل واستثمارات البنوك الأردنية، مضيفا أنه اذا ما كان هناك تأثير يكون فرديا على بنك قد يكون مستثمرا في احد البنوك الامريكية

وبيّن أن المنطقة التي يعمل بها القطاع المصرفي الأردني آمنة وهناك تحوط من أي أزمات قد تواجه القطاع عبر الاكتفاء الائتماني .

ونوه إلى أن الازمة المصرفية في العالم قد تؤدي الى المزيد من التشدد في الإجراءات وبالتالي انخفاض مقدار تقديم التسهيلات للأفراد.

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ويستعد مصرف جي بي مورغان للاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك المنهار بفشل جميع مساعي إنقاذ البنك.

 




 

 


 

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