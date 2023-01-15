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الأحد، 15-01-2023 09:34 م

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، مع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم عدة قضايا تتعلق بمطالب النقابة وحقوق الزملاء من ترفيعات ومكافآت.

وأكد الناصر بحضور أمين عام الديوان، المهندس مبارك الخلايلة، أهمية التشاركية والتنسيق ما بين الديوان والنقابة لبحث مطالب النقابة والعاملين في الإعلام الرسمي خصوصا فيما يتعلق بالمسار المهني والمسميات الوظيفية والترفيعات.

وبخصوص ترفيعات الدرجة الخاصة قال الناصر إنه جرى عرض الموضوع على لجنة مختصة من الديوان، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الاتصال الحكومي بشأن علاوة المسار المهني، من خلال لجنة جرى تشكيلها من الوزارة تضم جميع الأطراف من الديوان ومؤسسات الإعلام الرسمي والنقابة لإنجاز هذا الملف وتطبيقه على غرار النقابات الأخرى.

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