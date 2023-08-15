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الثلاثاء، 15-08-2023 03:11 م

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون في ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات عبر تنفيذ برامج مماثلة لصندوق الطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك ودعم القطاعات من خلال أدوات متعددة.

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وأشار الخرابشة في الحفل الختامي لمشروع "مية وطاقة" في إطار البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الى أن ارتفاع تكاليف الطاقة على مختلف القطاعات الإنتاجية تستدعي العمل على تخفيضها وتخفيف الأعباء التي تتحملها.


وقال إن البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، تشكّل فرصة كبيرة للقطاعات، كونها تضم أكثر من دولة، وتتيح الاطلاع على تجارب هذه الدول، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير القطاعات من حيث الحلول الابتكارية والمستدامة.


ولفت إلى ضرورة مواكبة التحول الطاقي في العالم، عبر الاستفادة من تجارب مختلف الدول في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها لاستخدامها لاحقاً، معتبراً أن تجربة الأردن ما تزال محدودة في هذا المجال، مبينا أن الوزارة والجهات المعنية، تعمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، بهدف الوصول لإنتاج استراتيجي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 




 

 


 

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