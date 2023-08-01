الخرابشة: الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا إصرار الوزارة على جعل الأردن من أوائل الدول في إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

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وأكد الخرابشة، خلال رعايته لورشة عمل "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في الأردن التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، أن التحول الطاقي قضية باتت تشغل العالم في الوقت الراهن، مضيفا : "اليوم نلمس رؤية طموحة تقدمها مسودة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي ستخضع للمراجعة المستمرة وصولا إلى وضع إطار تشريعي ورقابي يمكن الأردن من خلق بيئة مناسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر".



ونوه إلى تشكيل اللجنة الوطنيّة للهيدروجين الأخضر المكلفة بمتابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التشريعات والدراسات الناظمة له، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلقة بها.



وأشار إلى أن مشروع خيارات الأطر القانونية والتنظيمية الذي تعمل عليه الوزارة حاليا يأتي في ظل الحاجة إلى إيجاد إجراءات متخصصة في مجال الهيدروجين في الأردن، آملا بالخروج بإطار تشريعي شفاف يساعد الأردن في الاستثمار المجدي في الهيدروجين.