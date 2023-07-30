اعتباراً من اليوم .. إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية

الوكيل الإخباري - أنهى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المرحلة الثانية من برنامج الدعم لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي، نظرا لتقديم الخدمة للعـدد المستهدف في هذه المرحـلة ولاستنفاذ الموازنة المخصصة للبرنامج.

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وأعلن الصندوق عن إيقاف العمل للمرحلة الثانية من برنامج الدعــم اعتبارا من اليوم الأحد وإيقاف استقبال الطلبات المتعلقة بأنظمة الخلايا الشمسية على المنصة المخصصة للاستعلام بالشمول المبدئي لبرنامج دعم الطاقة الشمسية للمنازل.



وأكد الصندوق أن العمل مـسـتمـر ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل وحسب المعايير المعلنة من خلال المنصة المخصصة للبرنامج على رابط إلكتروني.



وأشار إلى أنه سيتم إعلان البـدء بإطلاق المرحلة الجديدة (الثالثة) من برنامج دعم القطاع المنزلي لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الطاقة وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة.

