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الأحد، 07-01-2024 06:12 م

الخريشه: الأحزاب البرامجية تنتج برلمانا قادرا على القيام بمهامه الدستورية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، إن الأحزاب البرامجية تنتج برلمانا برامجيا قويا قادرا على القيام بمهامه وواجباته الدستورية بالرقابة والتشريع.

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وأكد الخريشة خلال جلسة حوارية في جامعة الإسراء، اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد حامد، وعمداء الكليات، أن قانون الأحزاب الحالي يوفر في مواده ضمانات كافية لحماية الحزبيين.


ودعا الوزير، المواطنين للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، معتبراً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ودستوري.


 

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