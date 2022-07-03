الخصاونة عن حادثة العقبة: التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن التَّحقيق في حادث العقبة أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.وبين أنه تم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍعاء العام اليوم، منوها إلى أنه التزمنا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تحقيق شامل في حادثة العقبة، وسنعلن نتائجه اليوم بكل شفافيَّة للرأي العام.وأوضح الخصاونة إن استجابة الحكومة وجميع المؤسَّسات لحادثة العقبة كانت فوريَّة وبمنتهى الاحترافيَّة، وخفَّفت بشكل كبير من آثار الحادثة وتداعياتها على سلامة المواطنين والمتواجدين في مدينة العقبة.