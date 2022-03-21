الإثنين 21-03-2022
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الإثنين، 21-03-2022 01:53 م

الخصاونة عن معركة الكرامة: محطة فارقة نستلهم منها العزم

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن معركةُ الكرامة محطَّةٌ فارقة نستلهم منها العزم والإرادة والمنعة. 

واضاف الخصاونة في تغريدة عبر " تويتر" أن عيد الأم مناسبة غالية تجسِّد معاني التَّضحية والعطاء بلا حدود.

وختم :" حفظ الله أردنَّنا الغالي، وهو يكتب فصلاً جديداً من فصول المجد في مئويَّته الثَّانية، بقيادة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده وليُّ عهده الأمين".

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