الخصاونة عن معركة الكرامة: محطة فارقة نستلهم منها العزم

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن معركةُ الكرامة محطَّةٌ فارقة نستلهم منها العزم والإرادة والمنعة.



واضاف الخصاونة في تغريدة عبر " تويتر" أن عيد الأم مناسبة غالية تجسِّد معاني التَّضحية والعطاء بلا حدود.



وختم :" حفظ الله أردنَّنا الغالي، وهو يكتب فصلاً جديداً من فصول المجد في مئويَّته الثَّانية، بقيادة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده وليُّ عهده الأمين".

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معركةُ الكرامة محطَّةٌ فارقة، نستلهم منها العزم والإرادة والمنعة. وعيد الأم مناسبة غالية تجسِّد معاني التَّضحية والعطاء بلا حدود.

حفظ الله أردنَّنا الغالي، وهو يكتب فصلاً جديداً من فصول المجد في مئويَّته الثَّانية، بقيادة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده وليُّ عهده الأمين. — Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) March 21, 2022

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